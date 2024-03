Tots Carlos, Creamline susungkitin 3rd win

Standings W L

Choco Mucho 3 0

Creamline 2 0

Cignal 2 0

Petro Gazz 2 1

Chery Tiggo 2 1

PLDT 2 1

Farm Fresh 1 2

Akari 1 2

Capital1 1 2

Galeries 0 2

NXLed 0 2

Strong Group 0 3

Mga laro sa Huwebes:

(PhilSports Arena/Pasig City)

4:00pm – Creamline vs Galeries

6:00pm – Cignal vs NXLed

MARKADO ulit si three-time league MVP Diana Mae “Tots” Carlos sa defending champions Creamline Cool Smashers pagharap sa Galeries Tower Highrisers sa 8th Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference, Huwebes, sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Pumalo ang 5-foot-9 opposite hitter mula Lubao, Pampanga ng nakakabilib na 31 puntos mula sa 30 atake para pagbidahan ang koponan sa pagdaig sa Akari Chargers sa 25-22, 21-25, 25-22, 25-19 noong nagdaang Huwebes.

Gayunman, hindi pa rin nakukuntento ang 25-anyos na dating University of the Philippines (UP) Lady Maroon, kaya tuyak na attack mode ulit ito pagharap nila sa Galeries sa unang laro sa alas-4 ng hapon.t

Tatangkain naman ng Cignal HD Spikers na makisama sa tuktok ng team standings tangan ang malinis na kartada kontra sa naghahanap ng unang panalo na NXLed Chameleons sa tampok na laro sa alas-6 ng gabi.

“Everytime na matapos namin ‘yung isang laro, natapos na ‘yung trabaho, mindset na kami into the next game,” pahayag ni Carlos.

Rumatsada rin sa huling laro sina Jessica “Jema” Galanza na may 15 points mula sa 12 kills, dalawang blocks at isang ace kasama ang 14 receptions, team captain Alyssa Valdez, Jeanette Panaga, Kyle Negrito na may 18 excellent sets at mga baguhang sina Bea De leon at Deden Lazaro-Revilla.

“Hindi naman lahat ng games pare-pareho ‘yung sitwasyon. So ‘yun, ready lang naman kami palagi. Wala namang kaso sa amin kung sino’ng nakaka-score, sino’ng hindi. Tulong-tulong ‘yan. Kaya lang nakaka-score ‘yung isang player dahil sa tulong ng mga teammates namin,” saad ni Carlos. “Hindi lang naman dumadaan lang ‘yung games. Personally, may mga natutunan din naman ako sa mga ganitong sitwasyon, ano’ng gagawin. So ‘yon, honestly, gusto ko pang matuto pa. ‘Yun po.”

Nais naman ng Galeries na makaahon sa pagkakaguho kontra sa PLDT High Speed Hitters sa pangwawalis sa 22-25, 6-25, 9-25 at Cignal sa 14-25, 16-25, 17-25, na sasandal kina Ysa Jimenez, Grazielle Bombita, Andrea Marzan, Carlota Hernandez. Dimdim Pacres at Alyssa Eroa.

(Gerard Arce)