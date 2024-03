Totoy Ramirez, ICC tinambakan PMMS

IPINAGPAG ng nagtatanggol na kampeon na Immaculada Concepcion College (ICC) ang mabagal na simula upang biguin ang Philippine Merchant Marine School, 104-82, habang nakuha naman ng Asian Institute of Maritime Studies ang ikalawang sunod na panalo sa National Capital Region Athletic Association (NCRAA) basketball tournament sa Bestlink Gymnasium sa Quezon City.

Nagsanib ang trio nina Totoy Ramirez, Alfred Flores at Jared Vento sa 71 puntos para pangunahan ang panalo ng ICC laban sa PMMS.

Nagtala si Ramirez ng 29 puntos, nag-ambag ng pitong assists, anim na rebounds at tatlong steals sa mahigit 34 minutong paglalaro para kay coach Ogie Gumatay.

Umalalay naman si Flores ng 25 puntos, anim na rebounds at limang assists, habang nagdagdag si Vento ng 17 puntos sa pagbangon ng ICC sa nalasap na 78-92 opening game loss sa AIMS noong Biyernes sa PhilSports Arena.

Pinangunahan ni Joaquin Octavo ang pagkatalo ng PMMS sa 15 puntos at anim na rebounds para kay coach Aldrin Morante. Si Alfred Estinopo ay may 12 puntos habang sina Vince Salonga at Kane Montecalvo ay may tig-1.

Sa unang laro, ginulat ng AIMS ang Emilio Aguinaldo College-Cavite, 80-74, para sa ikalawang sunod na panalo.

Si Jerico Peralta, na umiskor ng 23 puntos laban sa ICC noong Biyernes, ay tumapos ng 16 puntos, 3 rebounds at apat na assists habang si Mark Reyes ay nag-ambag ng 12 puntos at may pitong rebounds para kay coach Kiko Flores.

Nag-ambag ng tig-walong puntos sina Karlos Lapira, Vince Waminal at Ric Munsayac.

(Lito Oredo)