Terrafirma rookie Stephen Holt napiling PBA Player of the Week

NAGPAPAKITA na si Stephen Holt ng dibidendo kung bakit siya ang No. 1 pick ng Terrafirma sa PBA draft noong September.

Sa Philippine Cup, ang Fil-Am guard ang nagmaneho sa 2-0 start ng Dyip – best start ng team sapol noong 2016 Governors Cup na tanging playoff appearance din nila.

Hindi big deal kay Holt ang stats, pero solido ang averages niyang 22.0 points, 8.5 rebounds, 4.0 assists at league-leading 4.5 steals.

Sa mga numerong ito, iginawad kay Holt ang buwenamanong pagkilala sa conference bilang PBA Press Corps-Pilipinas Live Player of the Week (February 28-March 3).

“I’ve always said that stats don’t matter, it’s all about winning, lifting and elevating the group and being a positive influence both offensively and defensively,” ani Holt matapos sagasaan ng Terrafirma ang NLEX 99-95 nitong Linggo.

Ni-reset ng 32-year-old guard ang dating season-high nang magpakalat ng 27 points na sinahugan ng 10 rebounds, 4 assists at 5 steals sa 107-99 win sa Converge noong March 1.

Misyon nina Holt, Juami Tiongson, Javi Gomez de Liano at Isaac Go na makapalaot nang mas malalim sa playoffs.

“It’s really difficult for a group like us that hasn’t tasted too much success,” dagdag ni Holt. “We just got to stay positive, keep working like we had in the lead-up to this conference.”

Naungusan ni Holt sina Tiongson at Troy Rosario ng Blackwater sa pagkilala na ibinibigay ng mga regular na kumukober ng PBA beat.

(Vladi Eduarte)