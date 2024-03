NASUNGKIT ng graduate mula sa National University – Manila ang unang pwesto sa inilabas na listahan ng Professional Regulation Commission para sa February 2024 Sanitary Engineers Computer-Based Licensure Examination.

Siya si Angelie Jade Jo Alonzo na nakapagtala ng overall rating na 84.88% mula sa 261 na pumasa sa naturang pagsusulit.

Bukod dito, mula rin sa NU ang lumapag sa Top 7 na si Phillip Ross Paygane Jr at Raymond Jairus Dionision sa Top 9.

Dahil dito, nakakuha ang NU ng national passing rate na 82.14%.

The NU College of Engineering once again showcased exceptional results at the February 2024 Sanitary Engineer Licensure Exam. Congratulations to all successful candidates and the faculty for their remarkable performance in the licensure examination,” pagbati ng NU Manila College of Engineering sa kanilang FB post. (Moises Caleon)