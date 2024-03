Sub-leader ng BIFF timbog, anak dedo sa engkuwentro

BUMULAGTA ang isang miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) habang arestado naman ang ama nitong sub-leader ng grupo matapos ang isinagawang military operation ng 33rd Infantry (Makabayan) Battalion at tropa ng 3rd Cavalry sa Mamasapano, Maguindanao del Sur noong Linggo.

Bandang ala 1:30 nang madaling araw nang nakasagupa ng tropa ng pamahalaan ang limang miyembro ng BIFF sa barangay Pidsandawan ng nasabing bayan.

Matapos ang ilang minutong palitan ng putok, umatras ang mga terorista dahilan upang madakip ang kanilang sub leader na si Mah Nanding alias Marox, 45 anyos sa Barangay Pidsandawan, Rajah Buayan, Maguindanao del Sur.

Nakuha ang bangkay ni Mohamad Nanding, anak ng naarestong sub-leader, matapos ang clearing operation sa lugar.

Narekober ng pulisya sa lugar ang isang rifle 5.56mm M653, mga bala ng 5.56mm at 9mm, mga magazine. tactical knife, US Military uniform, mga cellphone, binocular; bandolier at mga personal na gamit.

Ayon sa impormasyon ng awtoridad, si Marox ay sub-commander ng BIFF Karialan Factor na nahaharap sa kasong multiple attempted murder na may piyansang P120,000, gayundin ang kasong destructive arson na walang piyansa para sa pansamantalang kalayaan nito.

Sangkot din umano si Marox sa Datu Piang Seige noong Disyembre 2020 at pambobomba sa mga miyembro ng 40 IB ng militar noong 2017.

Nakakulong ito sa Rajah Buayan Municipal Police Station (MPS) para sa kaukulang disposisyon.

(Edwin Balasa)