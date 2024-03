Sobrang lapit kay Oprah: Liza Soberano naimbitahan sa SAG Awards

Legit na ang pagiging Hollywood actress ni Liza Soberano dahil official member na siya ng Screen Actors Guild (SAG).

Nakatulong nga ang debut film niya sa Hollywood na ‘Lisa Frankenstein’ para makuha siyang member ng SAG.

Dahil part na siya ng SAG kaya naimbitahan siya sa SAG Awards na ayon sa kanya ay hindi siya aware noong wala pa siya sa Hollywood.

Memorable para sa girlfriend ni Enrique Gil ang pagdalo sa SAG Awards dahil dito niya na-meet ang mga A-list Hollywood stars.

Chika ni Liza, gusto niyang hablutin si Oprah Winfrey nang makita niya ito.

“I was really excited just to be like amongst such incredible talent and to like see everybody in the flesh. Meryl Streep was there, Anne Hathaway, and Oprah was literally like I could grab her if I wanted to but of course I didn’t,” sey ni Liza nang makapanayam siya ng entertainment media sa isang fintech (financial technology) event.

Pagkatapos ng SAG Awards ay dumalo naman siya ng Anime Awards kung saan nag-present siya ng award at na-meet ang isa sa mga iniidolo niyang director at Oscars 2020 Best Director na si Bong Joon-Ho.

Kuwento ni Liza, “Hopefully, we can work together in the future. Nagparinig na ako! Presenting myself, he was like, ‘I hope to see you again soon’.”

Samantala, sumaglit lang talaga si Liza sa Pilipinas dahil after ng kanyang event dito ay bumalik agad siya ng USA para dumalo ng Vanity Fair event.

Bonggels! (Byx Almacen)