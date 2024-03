Sarah Geronimo bet maka-collab si Jungkook

Super rampa sina Sarah Geronimo at Matteo Guidicelli sa Los Angeles.

At simpleng-simple ang mag-asawa, na iisipin mong mga bata o teenager lang sila na nag-i-explore sa kung saan-saang kalsada sa Amerika.

Yes, habang tumatagal, lalong nagmumukhang bagets ang dalawa. At si Sarah, mas maganda talaga siya kapag walang makeup, ha!

“Hello Pilipinas mabuhay!” ang nakakaaliw na ganap kay Sarah na kumakanta nga habang naglalakad.

At sa X (Twitter) nga ay may pa-#AskSarahG, na sinamantala siyempre ng mga faney.

Unang tanong, “Kumusta biyahe niyo teh?”

“Good naman, safe naman kami. Smooth naman flight. Having breakfast now!” sagot ni Sarah.

Marami pang mga tanong, pero ang pang-apat na tanong, “Any K-pop group you wish to meet and maybe you’d like to collab with?”

“I love Jungkook. I think he is an amazing artist. Ang galing niya sobra!” sagot ni Sarah.

At sa sagot na ito ni Sarah, hindi naiwasan na mag-comment talaga si Lea Salonga.

“Grabe siyaaaaaaa! Strong agree!” sabi ni Lea.

At siyempre, ang daming nag-tag kay Jungkook ng chika na `yon ni Sarah, na hopefully ay makarating, para matupad ang wish na mag-collab sila.

Anyway ngayong March 6 na nga ang Billboard Women in Music, at mapapanood ito sa March 7 sa Billboard. US time ‘yan.

Makakasama ni Sarah sa event na `yon sina Karol G, Charli XCX, Ice Spice, Kylie Minogue, Annalisa, Luisa Sonza, Maren Morris, Newjeans, PinkPantheress, Tems, Victorian Monte, Young Miko. Si Tracee Ellis Ross ang host.

Bongga! (Dondon Sermino)