Isiniwalat ni dating Senador Antonio Trillanes IV na ilang senador na kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte ang gumagawa ng hakbang para huwag maisyuhan ng arrest warrant ng Senado si Pastor Apollo Quiboloy ng Kingdom of Jesus Christ (KOJC).

Noong Martes, inutos ni Senadora Risa Hontiveros ang paglalabas ng arrest warrant kay Quiboloy matapos na hindi ito sumipot sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality.

Ang mosyon ay kinontra ni Senador Robin Padilla kaya binigyan siya ni Hontiveros ng pitong araw para makakuha ng pitong senador na kokontra sa desisyon ng committee chair.

“A few pro-Duterte senators are maneuvering to have Sen. Risa’s ruling recommending the issuance of a warrant against Quiboloy reversed through a majority vote. We can’t let it happen. Let us support Sen. Risa by calling for the arrest of Quiboloy. Senators are sensitive to public opinion kaya iparamdam natin kung ano ang pulso ng bayan,” panawagan ni Trillanes.

Nakipakasundo naman si Senadora Imee Marcos kay Senador Robin Padilla na tutulan ang contempt order na inisyu ni Hontiveros laban kay Quiboloy.

“Kami ni Sen. Robin talagang pipirma. Nagkasundo kami kagabi na pipirma kami paatras itong contempt order [laban kay Quiboloy]. Parang hindi naman siya tama at sa palagay ko sasamahan kami ng aming grupo,” pahayag ni Marcos sa isang press conference sa Senado.

Ilan sa mga senador na inaasahang kokontrahin din ang contempt order ng komite ay sina Senadora Cynthia Villar at Senador Christopher “Bong” Go.

“Pero ‘di pa yata kami umaabot ng kinakailangan na 8 votes or seven votes para ma-withdraw ang contempt order… pero mula’t sapul tutol ako sa pag-isyu subpoena,” sabi ng senadora. (Dindo Matining)