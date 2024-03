Lumagda ang Pilipinas ng kasunduan sa pagitan ng Australia at New Zealand para magbukas ng maraming oportunidad sa mga maliliit na negosyante sa Pilipinas o ang nasa hanay ng micro, small at medium enterprises (MSMEs).

Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa leader’s plenary ng ASEAN-Australia Special Summit sa Melbourne, Australia nitong Miyerkules.

Kumpiyansa ang Pangulo na ang ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA) ay maging susi upang matugunan ang mga hamon sa pagnenegosyo at makadagdag para mapalakas ang katatagan ng supply chain sa rehiyon, gayondin ang pagpapalawig ng kalakalan at pamumuhunan.

“We are pleased to inform you, Excellencies, that the Philippines has just recently signed the second protocol to the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA),” anang Pangulo.

Makikinabang aniya sa mga kasunduan ang MSMEs at mailalatag sa pandaigdigang kalakalan ang kanilang mga negosyo, magkakaroon ng oportunidad na makapasok sa mas maraming merkado at maisusulong ang paggamit ng e-commerce.

Mainit ding tinanggap ng Pangulo ang Southeast Asia Economic Strategy to 2040 ng Australia — isang plano na nagdedetalye kung paano mapalawak at mapaigting ang ugnayang pang-ekonomiya sa pagitan ng ASEAN at Australia. (Aileen Taliping)