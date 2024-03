Pia Wurtzbach pinintasan sa pagpapaka-fan kay Sandara Park

Pinusuan ng mga netizen ang pagkikita nina Sandara Park at Pia Wurtzbach sa Paris Fashion Week Fall-Winter 2024.

Invited kasi ang two icons ng mga kilalang fashion brands para sa kanilang fashion show at sa Instagram reel video ni Pia ay makikita ang pagkikita nilang dalawa ni Sandara at hindi nga natiis ni Miss Universe 2015 ang hindi mag-fangirling sa Korean star.

Sey nga ng ilan, “The Miss Universe meets the Pambansang Krung Krung.”

Sey pa ng isang X (dating Twitter) user, “When a Queen meets another Queen and it’s so cute how Pia still fangirls over Dara.”

Kung may natuwa sa pagkikita ng dalawa ay mayroon namang mga netizen ang hindi nagustuhan ang pagpapaka-faney ni Pia sa K-pop idol.

Ilan nga sa mga comment ng netizens ay:

“Nagmukhang fan si Pia, ah. Haha.”

“Parang ninang sa kasal.”

“Mukhang haggard si Pia sa ibang pics.”

Kapansin-pansin naman na nawala ang ilang hindi magagandang komento sa kanyang reel kaya feel nila at binubura ito ni Pia.

Well, social media account naman iyon ni Pia kaya karapatan naman niya kung ano ang gusto niyang gawin sa kanyang mga post at kasama na nga rito ang mga komentong nakukuha niya.

Focus lang siguro ang beauty queen sa mga positive comment kaya pinagbubura niya ang mga negatibo para hindi na siya maapektuhan ng mga pinagsasabi ng mga bashers.

‘Yun na! (Byx Almacen)