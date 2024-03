Diretsahang sinagot ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang bintang na ill-gotten wealth sa kanilang pamilya sa panahon ng kanyang amang si dating Pangulong E. Ferdinand Marcos.

Sa panayam ng journalist na si Sarah Ferguson sa pangulo sa Melbourne, Australia sinabi nitong puro propaganda ang bintang na pagkamal ng kanyang pamilya ng malaking pera mula sa kaban ng bayan.

Sa katunayan aniya ay isa-isang naibasura ng korte ang mga kasong isinampa laban sa Pamilya Marcos kung saan pinaniwala ng oposisyon ang publiko na nangurakot noon ang kanyang ama.

“We have since the case were filed against me and my family, the estate etc and up to now we have, the assertions that were made, we have been shown to be untrue,” ayon sa pangulo.

Binigyan-diin ng presidente na noong in-exile ang kanilang pamilya sa Hawaii ay wala silang dalang kahit na anumang bagay o pera kaya walang katotohanan ang bintang na ill-gotten wealth.

Upang patunayan aniya na wala silang kinurakot sa gobyerno, sinabi ng presidente na pumirma ang kanilang pamilya ng quitclaims, na anumang makukuha mula sa kanila ay mapupunta sa mga nag-aakusa.

“This family has signed a quitclaim, we have signed many quitclaims. Any money that you find is yours and finished and everything was taken from us,” ani Marcos.

Pinasinungalingan din ng pangulo ang pahayag ng Presidential Commission on Good Government (PCGG) na mayroong $5 billion nabawi sa kanilang pamilya na aniya ay propaganda dahil wala namang napatunayan sa mga imbestigasyon at korte.

Aminado si Pangulong Marcos Jr. na dumating ang panahon na lugmok na lugmok ang kanilang pamilya dahil sa naging karanasan nila sa panahon ng martial law pero iba na aniya ngayon at ang malaking patunay ay ang pagkaluklok sa kanya bilang presidente noong 2022 Presidential elections. (Aileen Taliping)