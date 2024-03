Misis ni Matteo Guidicelli excited na sa parangal

Nasa Los Angeles, California na si Popstar Royalty Sarah Geronimo para tanggapin ang kanyang Global Force Award sa Billboard Women in Music Awards.

Excited na nga ang mga Pinoy sa panibagong achievement na ito ni Sarah bilang first-ever Filipina to be awarded sa Billboard Women in Music na isang malaking karangalan para sa Pilipinas.

Inaabangan na nga ang magiging speech ng asawa ni Matteo Guidicelli, pero sa naganap na #AskSarahG sa X (dating Twitter) noong Tuesday night ay sinabi nito na excited at nervous siya sa nalalapit na awarding.

“Iba-iba. Mixed emotions – excited, nervous! Looking forward to the event. Honored because I’ll be there to represent the Filipino Music Industry,” sagot ni Sarah sa tanong ng isang X user sa kung ano feeling niya sa magaganap na Billboard Women in Music Awards.

Ang bongga nga ni Sarah na nagkaroon ng time na sagutin ang mga tanong ng fans niya via #AskSarahG.

Sa tanong na kung may plano ba siyang pasukin ang international music scene after makakuha ng award sa Billboard?

Sagot ni Sarah, “If given the chance, why not. But of course I am open to working with international artists if given the opportunity.”

Bonggels!