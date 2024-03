Mga peste sa airport: Kapabayaan o kawalan ng kakayahan?

Tumambad nitong nakaraang linggo ang sunod-sunod na balita hinggil sa mga tinatawag na peste sa ating pangunahing paliparan ang Ninoy Aquino International Airport o mas kilala sa tawag na NAIA.

Nagsimula ang balita sa mga nagreklamo na nakagat ng surot na nasa upuan. Hindi nagtagal, lumabas na rin ang video ng malaking daga at maging ang ipis na pagala-gala sa loob ng terminal.

Bagama’t lubhang nakakahiya ang mga ganitong pangyayari, hindi na rin gaanong nakakagulat para sa atin. Sa isang banda, hindi maganda na tila bale-wala ito sapagka’t nangangahulugan ito ng kasanayan ng ating mga kababayan o ang buong mundo sa kapalpakan sa pamamahala sa ating paliparan. Siyempre, hinid naman talaga maiaalis ang lahat ng uri ng mga negatibong pangyayari. Nguni’t, kapag inalala natin ang mga naging insidente sa NAIA, halos lahat ay maaring naiwasan kung naging masinop lamang ang pamamahala rito.

Pansinin natin na kapag may mga masamang nangyari na naisa-publiko, kagyat nagkakaroon ng mga solusyon kung paano maiiwasan ang masamang pangyayari sa hinaharap. Kung nakikita ito ng iba bilang mabilis na pagtugon sa problema, iba ang nakikita at saloobin ko. Para sa akin, kung alam ng namumuno ang mga kapamaraanan para maiwasan ito, bakit kaya nangyari pa ito? Hindi ba dapat, naiwasan nga ang mga ito? Kailangan bang may mangyari muna para ipamalas nila ang kanilang angkin kagalingan?

Ang totoo marahil ay hindi nila napaghandaan ang mga sitwasyong ito. At dalawa ang malamang na dahilan—kapabayaan o kawalan ng kakayahan. Hindi malayo sa katotohanan na naging pabaya ang sinumang dapat may responsibilidad dito. Marahil bunsod ng pagiging malakas sa kanyang boss kaya nagdulot ito ng pagiging kampante at walang pinapangambahang maaaring mangyari sa kanyang trabaho. Kung kakayahan ang isyu, iisipin natin na common sense naman ang wastong paglilinis sa isang pasilidad na ginagamit araw at gabi. Ang kakayahan na kinakailangan dito ay ang abilidad na maisip ang mga paghahanda bago may mangyari. Maari rin namang may matinding sabwatan na nagaganap kung kaya’t nagigipit sa mga kagamitan ang paglilinis sa airport. Maari ring tinatamad o naghihiganti ang mga tagalinis sapagka’t hindi sila nababayaran nang wasto bunsod ng mga nangingikil sa kanilang suweldo.

Bukod sa mga instant na solusyon, nagiging masigasig ang mga namamahala sa pagtatangkang maipasa ang sisi sa iba o makahanap ng paliwanag sa nangyari na wala sa kanilang kamay o kontrol. Hindi ba ganito ang narinig natin nung nawalan ng kuryente at nang bumagsak ang sistema ng mga radar sa airport? Lahat ng sisi ay napunta sa mga taong limitado ang pagkakataong makasagot. Lahat ng kasalanan ay nasa nakaraang mga namuno.

Nuong mga nakaraang panahon, kadalasan naririnig natin na ang kulang sa ating mga pinuno ay ang paghingi ng paumanhin sa nangyari at magbitiw sa pwesto. Naihahambing sila sa mga Hapon na mataas ang antas ng pag-ako ng responsibilidad, maging sila man ang may sala o hindi.

Bagama’t naririnig na natin ang paghingi ng paumanhin ng ilang mga opisyal natin, tila iniisip nila na kapag ginawa nila ito kasama ng kaunting pakitang-gilas ay magiging maayos na ang lahat. Nakukulangan ang taong-bayan sa ganito. Sabi nga ng marami, madali naman humingi ng paumanhin, walang bayad ito. Kailangan nating ipursige ang pananagutan ng mga opisyal na ito. Hanggang sorry na lang ba? Ang pagbibitiw sa pwesto ang magandang hakbang sa pagpapakita ng delikadeza at respeto sa taong-bayan.

Ang opinyon sa artikulong ito ay pawang akin at hindi kumakatawan kaninuman o sa anumang organisasyon.