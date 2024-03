Mga bataan ni Jean Henri Lhuillier kasado sa mga international tourney

PUSPUSAN na ang preparasyon ng Amateur Softball Association of the Philippines (ASAPhil) para sa serye ng mga internasyonal na kompetisyon ngayong 2024.

Handa na ang ASAPhil sa Men’s Softball World Cup 2024, na nakatakdang maganap sa Hermosillo, Mexico mula Hunyo 12 hanggang 16.

Tampok sa tournament na ito ang mga top-tier na softball squad sa buong mundo sa isang matinding labanan para sa supremacy, na nag-aalok sa ASAPhil ng isang pangunahing plataporma upang ipagmalaki ang kanilang mga kakayahan at makipagkumpetensiya sa tuktok ng naturang isport.

Nakatutok rin ang ASAPhil sa WBSC U-18 Women’s Softball World Cup, na kinikilala bilang nangungunang internasyonal na youth softball extravaganza, mula Agosto 29 hanggang Setyembre 2 sa Dallas, USA.

Pagkakataon din ito para sa mga umuusbong na talento ng ASAPhil na ipakita ang kanilang mga kasanayan sa pandaigdigang yugto at makakuha ng napakahalagang karanasan.

Naghahanda rin ang ASAPhil dahil nakatakda silang lumahok sa Canada Cup International Women’s Softball Championship sa Hulyo 1 hanggang 7 sa Surrey.

Ang iginagalang na torneo na ito ay umaakit sa mga nangungunang koponan mula sa buong mundo at nagsisilbing isang mahalagang plataporma para sa mga babaeng atleta ng ASAPhil na ipakita ang kanilang husay at makipagkumpetensiya laban sa world-class na kompetisyon.

“We are incredibly excited and proud to represent the Philippines in the international softball stage across these three different categories! These tournaments will provide an excellent opportunity to showcase the talent and dedication of our athletes. We are confident that our teams will give their all and make our country proud,” pahayag ni ASAPhil President at Cebuana Lhuillier CEO Jean Henri Lhuillier.

