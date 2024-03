Mark Ahley Fajardo na-KO Portugese boxer sa Qualifying

NAGPAKAWALA kaliwa’t kanang straight at hook na kumbinasyon si Mark Ashley Fajardo upang tapusin ang Portugese boxer na si Albertino Monteiro sa third round ng men’s under-63.5kgs, habang naungusan ni Ronald Chavez, Jr. si Bruno Fernandes ng Cape Verde sa men’s under-71kgs category upang kapwa umusad sa round-of-32, Martes ng gabi (oras sa ‘Pinas), samantalang susuntok rin ngayong Huwebes para sa susunod na round sina Nesthy Petecio at Claudine Veloso sa pagpapatuloy ng First Olympic Qualifying Tournament 2024 sa E-Work Arena, Busto Arsizio, Italy.

Nagpakawala ng matinding patama sa panga ang 19-anyos na sumasabak sa light-welterweight dibisyon para patumbahin ang Portuguese boxer dahilan upang itigil ito ng referee at ibigay ang knockout na panalo kay Fajardo tungo sa susunod na round, kung saan makakatapat nito si Jose Manuel Viafara ng Colombia matapos makalusot sa hometown favorite na si Gianluigi Malanga ng Italy sa iskor na 3-2 split decision.

Makakaharap agad ni Fajarado, na sumabak rin sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China, ang Colombian boxer ngayong Huwebes ng gabi (oras sa ‘Pinas). Sakaling magtagumpay muli ang super-lightwweight na Pinoy boxer ay maaaring makaharap nito ang mananalo kina Jesus Cova ng Venezuela at 2022 Thailand Open titlist Somchay Wongsuwan ng Thailand sa Sabado.

Nalampasan naman ng 24-anyos mula General Santos City na si Chavez, Jr. ang Cape Verdean boxer nang panigan ito ng tatlong hurado sa light-middleweight category upang makatapat ang mananaig kina Shokhobzhon Shukurov ng Tajikistan at 2018 Asian Games bronze medalist at 2022 Asian Championships runner-up Zeyad Ishaish ng Jordan.

Matapos namang dispatsahin nang mabilis ni 2020 Tokyo Olympics silver medalist Nesthy Petecio ang kanyang unang asignatura nang itumba si Andjela Brankovic ng Serbia sa unang round nitong opening day noong Linggo ng gabi, plano niya itong sundan pa ng panalo kontra kay Tokyo Olympian Maria Claudia Nechita ng Romania na unang beses makakaharap sa kanyang karera sa boksing.

Misyong makabalik sa Olympiad ng 31-anyos mula Santa Cruz, Davao del Sur na maaaring huling suntok na rin sa Summer Olympic Games sa matinding dibisyon na tanging dalawang boksingero lamang ang may nakalaang puwesto sa 2024 Paris Olympics sa Hulyo 27 hanggang Agosto 10 sa makasaysayang Roland-Garros Stadium.

Nakapasok si Petecio sa 2020+1 Tokyo Games dahil sa mataas na rankings na ibinase noon sa International Olympic Committee (IOC) Boxing Task Force, kasama si Carlo Paalam na nakakuha rin ng bye sa men’s under-57kgs bantamweight na sunod na makakatapat si Andrey Bonilla ng Mexico sa Biyernes gabi, Marso 8 (madaling araw sa Pilipinas).

(Gerard Arce)