Hindi isasakripisyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hurisdiksiyon at soberanya ng Pilipinas sa International Criminal Court (ICC) dahil lamang sa isyu ng pulitika matapos siyang banatan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Mayor Sebastian Duterte.

Sa panayam sa kanya ng journalist na si Sarah Ferguson sa Melbourne, Australia, sinabi ng Pangulo na hindi niya ugali ang mamulitika sa pamamagitan nang pagbuwelta sa mga bumabanat sa kanya.

“No. That would be a political move and what we are, we do not play politics with jurisdiction and sovereignty,” anang Pangulo.

Nanindigan ang Presidente na hindi kinikilala ng gobyerno ang hurisdiksiyon ng ICC dahil mayroong umiiral na hustisya ang Pilipinas.

Ang mandato aniya ng ICC ay mag-imbestiga, maglitis at magbigay ng hustisya sa mga bansang hindi umiiral ang katarungan, walang sistema, walang kaayusan at kapayapaan at hindi ganito ang Pilipinas.

Binigyang-diin ng Presidente na umiiral ang pulisya sa bansa gayondin ang hudikatura at marami nang alagad ng batas na naalis sa serbisyo at nakulong matapos mapatunayang nagkasala sa batas. (Aileen Taliping)