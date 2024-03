Mang Inasal ninakawan kawatan arestado

ARESTADO ang isang lalaki na tumangay umano sa mahigit P35K cash at iba pang gamit sa loob ng isang kilalang food chain sa Kawit, Cavite noong Martes nang umaga.

Hawak ng ng kawit Municipal Police Station ang suspek na si alyas ‘Denbert’.

Sa salaysay ni Mary Rose Mamonte Tan, store manager ng Mang Inasal na matatagpuan sa Lokal Mall, Barangay Magdalo-Putol, Kawit, Cavite, nadiskubre nila ang pagnanakaw bandang alas-otso nang umaga.

Ayon kay Tan, hindi nagalaw ang lock ng tindahan pero pagbukas nito ay nakita niyang nagkalat sa sahig ang garbage bag na may mga laman ng produkto ng Mang Inasal.

Pagpasok niya sa kanyang opisina, wala na ang P32,000 cash sa storage box gayundin ang kanyang digital video recorder (DVR).

Lumitaw sa imbestigasyon na nawawala ang padlock ng gas room at sira ang kisame na pinaniniwalaang ginamit na daanan ng suspek.

Nadakip sa follow up operation ang suspek sa Springtown Subd., Barangay Bucal, Tanza, Cavite kung saan narekober dito ang P35,912.00 cash at iba pang gamit pati ang cal.38 at 11 bala nito.

(Gene Adsuara)