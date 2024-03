Mag-asawang Senior sinilaban ng katulong

INIIMBESTIGAHAN ang isang kasambahay matapos na kapwa masawi ang mag-asawa niyang amo sa nasunog na bahay ng mga ito sa Cubao, Quezon City noong Martes nang gabi.

Ito’y matapos na makaligtas sa sunog ang kasambahay na si Marilyn Mante Pandita habang naiwan ang mga biktimang sina Arsenio Ong, 80 anyos at asawang si Elizabeth, 78 anyos sa nagliliyab nilang bahay sa No. 88 Stanford St. Barangay E. Rodriguez, Quezon City.

Nangyari ang sunog sa bahay ng mag-asawa bandang alas-otso nang gabi.

Naghinala ang mga opisyal ng barangay na may kinalaman si Pandita sa insidente nang makaligtas ito at may bitbit na maleta.

Dinala ang kasambahay sa barangay hall habang gumugulong ang imbestigasyon ng mga awtoridad.

Habang nasa kustodiya, tumakas ang kasambahay matapos magpaalam na magbabanyo lang siya.

Mula sa ikalawang palapag, lumundag ang kasambahay at makikita sa CCTV na kumaripas ito ng takbo palayo sa lugar.

Mabilis naman siyang natunton ng mga tanod habang naglalakad papunta sa sakayan ng walang suot na tsinelas.

Dinala ang kasambahay sa pinangyarihan ng sunog para sa imbestigasyon ng Bureau of Fire Protection.

Samantala, nanindigan ang kasambahay na wala siyang ginawang masama.

“Kahit ano ang ginagawa ninyo sa akin, wala akong ginagawang masama, hindi ko kaya ‘yon,” diin ng kasambahay.

Patuloy pa ang imbestigasyon ng BFP kung sinadya ang sunog at kung may kinalaman ang kasambahay sa insidente.

(Dolly Cabreza)