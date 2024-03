Lakers patok sa pustahan

MAGANDA ang inilalaro ng Los Angeles Lakers sa mga nagdaang laban nila kaya naman medyo liyamado sila pagharap sa dadayong Sacramento King sa 2023-2024 NBA regular season game ngayong Huwebes (Miyerkoles ng gabi sa Amerika).

May dibidendong 1.71 ang Lakers kontra sa 2.20 ng Kings, ayon sa mga mahilig mamusta sa NBA, dikit lang ang odds, kaya posibleng magkaroon ng plus ang Lakers sa Sacramento, kapag minus 2.5 ang ‘Purple and Gold’ ay magiging 1.91 ang kanilang odds habang 1.93 ang may plus 2.5 na Kings.

Nasa pangsiyam ang Lakers sa team standings sa Western Conference tangan ang 34-29 record habang pangpito ang Kings na may 34-26 karta, kakapitan pa rin ng LA sina basketball superstar LeBron James at Anthony Davis upang ikahon ang second-game winning streak kung saan ang panalo nila ang mag-aakayat sa kanila sa eighth spot na kasalukuyang inuupuan ng Dallas Mavericks.

Samantala, liyamado rin ang Golden State Warriors kontra tigasing Milwaukee Bucks, may odds na 1.57 ang Warriors kontra sa 2.48 ng Bucks na nasa pangalawang puwesto ng Eastern Conference division na tangan ang 41-21 card, nakatambay naman sa 10th ang GSW sa WC.

(Elech Dawa)