Kathryn Bernardo, Andrea Brillantes may bagong pinag-aagawan na naman

Patindi nang patindi ang labanan nina Kathryn Bernardo at Andrea Brillantes.

Hindi pa rin matapos-tapos ang girian ng fans nila!

Ang dalawang aktres kasi ang mahigpit na naglalaban sa paramihan ng online votes ng isang media company.

Ang botohang ito ng fans ay pakulo ng isang kumpanya sa lahat ng kanilang social media platforms.

Pare-pareho kasing magse-celebrate ng birthday ngayong buwan ng Marso sina Kathryn, Andrea, Janella Salvador, at Hori7on member na si Vinci Malizon.

At kung sino nga sa apat na celebrities ang makakatanggap ng pinakamaraming online votes ay ang magkakaroon ng special birthday greetings sa TAG billboards in Times Square, New York City ngayong March.

Sa March 26 ay ipagdiriwang ni Kathryn ang kanyang 28th birthday. Sa March 12 naman ay 21 years old na si Blythe. On March 30 naman ang birthday ni Janella. March 11 naman ang birthday ni Vinci.

Pukpukan ang labanan ng fans nina Kath at Blythe. Habang sinusulat ito ay namamayagpag pa rin si Kathryn sa X at YouTube, nakuha naman ni Andrea ang mas maraming boto ng fans sa Facebook at Instagram.

Hanggang Linggo pa tatagal ang nasabing fan vote. Pero ang komento ng netizens, bakit hindi na lang daw bigyan ng pare-parehong exposure sa NYC billboard ang apat n- celebrities tutal magkakaiba naman ang araw ng mga birthday nila.

Oh well, kanya-kanyang gimik ‘yan para dumami ang followers sa online world.

Speaking of Kathryn, ngayon pa lang ay busy na ang fans niya sa fund drive para sa mga gagawin nilang makabuluhang activity kaugnay ng 28th birthday celebration ng kanilang idolo.

Noong Tuesday night nga ay maaga na nilang binati si Kathryn.

Dumagsa ang fans sa lobby ng isang building sa SM Mall of Asia complex para makita at batiin ng advance happy birthday ang aktres. From Philippine International Convention Center (PICC) kasi ay nag-change location ang shooting ni Kathryn ng bago niyang endorsement.

Keber na abutin sila ng hatinggabi sa paghihintay, worth it naman daw dahil nakipagtsikahan at kulitan sa kanila ang idolo with matching selfie pa.

Puring-puri ng fans ang aktres. Hindi nga raw alintana ni Kath ang pagod basta makasama kahit sandali lang ang mga matiyagang supporters niya.

May videos din na kumalat sa X na kahit ang mga nag-oopisina sa katapat na building ay masayang nanood sa shooting ng TV commercial ni Kath, kahit pa nasa mataas na palapag sila at nasa ground floor ang aktres.

‘Yun na!