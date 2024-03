Pumanaw na sa edad 92 ang founder ng election watchdog National Citizen’s Movement for Free Elections (Namfrel) na si Jose Concepcion.

Si Joecon, tawag nang marami sa kanya, ay naging kalihim din ng Department of Trade and Industry (DTI) at naging miyembro ng 1971 Constitutional Convention. Siya ay naging CEO ng RFM Corp. mula 1965-1986. Naging barangay chairman din siya ng Forbes Park sa Makati.

Sa statement ng kanyang pamilya, tinawag nilang “epi¬tome of the patriot-industrialist” si Joecon na naniniwala sa kakayahan ng Pilipinas na makamit ang economic development na “inclusive and pro-Filipino.”

Sa hiwalay na paha¬yag ng Namfrel, kinilala nila ito bilang isang “visionary leader” na may malalim na pagmamahal sa bayan, “and believed in the power of ordinary citizens to effect lasting change in their own communities.”

Malaki naman ang naitulong ni Concepcion sa makasaysayang 1986 snap elections, ayon sa Makati Business Club.