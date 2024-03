Jimmy Butler ratsada sa dulo kontra Pistons

NAG-TAKE OVER si Jimmy Butler sa dulo, inilista ang 15 sa kanyang 26 points sa fourth quarter, para ihatid ang Miami Heat sa 118-110 panalo kontra ini-host na Detroit Pistons Martes ng gabi.

Mula sa field ay 7 of 13 at 11/12 sa free throws si Butler na may 6 rebounds at 8 assists pa.

Nag-ambag ng tig-18 points sina Bam Adebayo at Duncan Robinson, 17 kay Terry Rozier at 15 si Caleb Martin sa Heat (35-26) na kabuhol ang 76ers sa 6th-7th sa East.

Sumagasa si Butler sa lane para isubo ang layup 53 seconds pa, sinundan ng isang tres sa sumunod na posesyon para selyuhan ang panalo.

Nakaka-14 straight games na si Butler na may tig-isang steal at 3-pointer, pinakamahabang streak sa NBA sa kasalukuyan at kulang ng isa pang laro para pantayan ang Heat record ni Rafer Alston noong 2004.

Sumandal ang Detroit sa 23 points ni Cade Cunningham at 22 ni Simone Fontecchio.

Hindi pa rin nakalaro sa Miami sina Tyler Herro (foot), Kevin Love (heel) at Josh Richardson (shoulder). Nalambat ng Heat si Patty Mills, napapayag na raw ang veteran guard na huling naglaro sa Atlanta Hawks para pumirma ng deal hanggang matapos ang season.

Ilang beses naidikit ng Pistons sa one possession ang laro sa fourth pero hindi naagaw ang lead.

Sa iba pang resulta, pumabor sa Cleveland ang replay reveiw sa isang play sa final second at sinorpresa ng Cavaliers ang league-leading Boston Celtics 105-104.

Umiskor ng 20 mula sa limang 3-pointers sa fourth quarter si Dean Wade para gasolinahan ang Cavs sa pagputol sa 11-game winning streak ng Celtics (48-13).

Umahon mula 22-point deficit sa final period ang Cleveland (40-21) kahit out si Donovan Mitchell na may iniinda sa kaliwang tuhod. Inabot din ng sprained ankle sa third si Evan Mobley at ‘di na bumalik.

(Vladi Eduarte)