Hans City makikilatis

MAKIKILATIS ang tikas ng kabayong si Hans City pagsalang nito sa 2024 Philracom 3-Year-Old Maiden Stakes Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas sa darating na Marso 17.

Sasakyan ni reigning Philippine Sportswriters Association (PSA) – Jockey of the Year awardee si Hans City, posibleng maging mahigpit na kalaban nito ang nagsaad din ng pagsali na sina Primavera, Regalberto at High Dollar.

May distansyiang 1,400 metro, ang ibang connection na naghayag ng paglahok ay ang mga pangarerang sina Bolt Champ, Da Compulsive, The Dream, Worshipful Master at Wuteri Kanyon.

Nakalaan ang P1.2M guaranteed prize na ikalat sa unang anim na kabayong tatawid sa meta sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom).

Hahamigin ng owner ng mananalong kabayo ang P720,000, mapupunta sa pangalawa ang P240,000, P120,000 sa third habang P60,000, P36,000 at P24,000 ang fourth hanggang sixth placer, ayon sa pagkakasunod.

Magbubulsa din ang breeder ng mananalong kabayo ng P60,000 habang P36,000 at P24,000 ang second at third.

Samantala, kakargahin ng fillies ang 52kgs habang 54 kilos ang papasanin ng colts.

(Elech Dawa)