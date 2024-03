IBINUNYAG ni United Nations (UN) special envoy Pramila Patten na ilang kababaihan at batang bihag ang ginahasa ng mga miyembro ng militanteng Hamas sa Gaza.

Aniya, may mga impormasyon at ebidensya na inabuso ng Hamas ang ilang kababaihan at mga batang bihag nito.

Sa katunayan, ilan sa mga bihag ng militanteng grupo ang patuloy na nakakaranas ng mga pang-abusong sekswal at walang magawa ang mga ito sa takot na patayin sila ng grupo.

Samantala, sinabi ni Patten na hindi makausap ang karamihan sa mga biktima dahil nagpapagaling pa ang mga ito habang nakararanas pa ng matinding mental distress at trauma ang iba mula sa sinapit sa grupo.

Gayunman, nakausap aniya niya ang ibang nakaligtas na bihag at kinumpirma ng mga ito na nasaksihan nila ang sexual torture at pag-gang rape sa mga bihag.