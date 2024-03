Garth Garcia pinuri kabaitan nina Martin, Erik

Si Garth Garcia ang tinaguriang Fil-Am Prince of Pop dahil talaga namang ratsada siya sa iba’t ibang shows around America.

Kahit taga-Los Angeles, California siya ay hindi lang naman doon bumibida ang mga kanta niya dahil naiimbitahan din siya na mag-show sa iba’t ibang panig ng Amerika.

Pati nga sa iba’t ibang lugar ng Hawaii ay madalas din siyang mag-guest.

At bago nga siya bumalik ng Pilipinas last week ay nakasama pa siya bilang special guest sa ‘Regine’s Rock’ concert ng Asia’s Songbird na si Regine Velasquez-Alcasid sa Graton Casino.

At ngayong nasa Pilipinas na nga si Garth ay ratsada siya sa mga guesting sa iba’t ibang shows.

Napanood nga siya sa ‘ASAP Natin ‘To’ kung saan nakita nga niya ang mga kaibigang sina Martin Nievera, Erik Santos.

Sobrang puri nga ni Garth sina Martin, Erik dahil ang babait daw.

Nag-good luck pa ang mga ito para sa mga concert ni Garth.

Thankful din si Garth dahil naimbitahan siya sa ‘ASAP Natin ‘To’ para mai-promote ang kanyang ‘Back Home’ homecoming concert ngayong March 9 sa Music Museum.

Ang bongga nga dahil daig pa ng show na iyon ni Garth ang ibang shows dahil sa tindi ng promotions, ha!

Special guests nga pala ni Garth sa ‘Back Home’ sina Klarisse de Guzman, Faith Cuneta.

Bukod sa ‘Back Home’ on March 9 ay may homecoming concert din si Garth sa Digos City on March 10.

So bongga! (Jun Lalin)