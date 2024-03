Enrique Gil pinaiyak si Liza Soberano

Nasa Pilipinas ngayon ang Hollywood actress na si Liza Soberano.

Nandirito si Liza para dumalo sa event ng fintech brand na ini-endorse niya at kung saan ay iwe-welcome niya ang bagong dagdag na endorser na si Dolly De Leon.

Pero bago pa siya sumabak sa event ay nanonood muna siya ng pelikula ng kanyang boyfriend na si Enrique Gil, ang ‘I Am Not Big Bird’.

Sa katunayan ay siya mismo ang nagpa-block screening para sa mga kasamahan niya sa Careless.

Sa kanyang Instagram story ay ibinahagi niya ang ilang photos sa naganap na pa-block screening niya.

Ayon sa kanya, dumiretso agad siya sa block screening galing airport para lang mapanood ang movie ng dyowa niya.

“Went straight to the theaters from the airport last night to watch I Am Not Big Bird. Congratulations, @enriquegil17!! The movie had me crying from laughing so much,” sey niya.

At least napatawa siya ni Enrique maski sa pelikula. Ano kaya ang masasabi niya sa mga wild scenes ng boyfriend niya sa movie?

Sayang nga lang at hindi nakadalo si Enrique sa block screening ni Liza dahil matagal na silang hindi nakikitang magkasama in public, ha! (Byx Almacen)