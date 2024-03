Edgar Allan Guzman kinabog sa kalandian si Shaira Diaz

Kinabog sa landi ni Edgar Allan Guzman ang soon to be misis niyang si Shaira Diaz!

Makikita nga sa Instagram na abalang-abala si Shaira na pagandahin, makeup-an si Edgar Allan. At ang harot-harot nga ni Edgar habang nilalagyan ng lipstick, press powder.

“Feel na feel. Naku, ha! Ang harot mo!” sabi ni Shaira.

“Mapapanaginipan ko ‘to. Ang likot-likot mo!” sabi pa rin ni Shaira kay Edgar.

Eh, lalo pang naglandi si Edgar, na kumembot pa, at naglitanya na…

“Hi my name is Daniella, ang magpapatibok sa puso ni EA. Shaira, humanda ka, aagawin ko si EA sa iyo. Anong engaged pinagsasabi mo? Hotdog ka!” patawa-tawang sabi ni EA.

At heto nga ang reaksyon ng mga netizen:

“Love this, lovers and best friends!”

“Apakalandi mo EA!”

“Ang galing, natural ang kalandian.”

“Kinabog ni EA si Shaira, oh! Ang cute niyo.”

“Mas maarte, mas maganda si EA kesa kay Shaira!”

“Hahaha, bagay talaga kayo!”

Well, alam naman natin na mahusay si EA gumanap ng gay role, di ba? Aba, ilang beses na siyang na-nominate sa mga pelikulang ginawa niya na beki ang papel niya.

Sa ngayon, sa seryeng ‘Lilet Matias: Attorney-At-Law’ mapapanood si EA. At si Shaira siyempre ay sa ‘Unang Hirit’ ng GMA-7. (Dondon Sermino)