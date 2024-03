Inaprubahan ng House Committee of the Whole ang Resolution of Both House¬s 7 (RBH 7), na naglalayong amiyendahan ang economic provisions ng 1987 Constitution.

Naghain ng mosyon ang floor leader ng komite na si Mandaluyong City Rep. Neptali Gonzales II na aprubahan ang RBH 7 matapos na isara ang period of interpellation.

Inaprubahan ng vice chairperson ng komite na si House Majority Leader Manuel Jose Dalipe, na nag-preside sa pagpupulong, ang mosyon mata-pos na walang marinig na tumutol.

Hindi nagtagal ay tumayo ang mga miyembro ng Makabayan bloc upang irehistro ang kanilang pagtutol sa pagpasa ng RBH 7.

Sa isang naunang press conference, sinabi ni Gonzales na maaaring aprubahan ng Kamara ang RBH 7 sa ikalawang pagbasa sa susunod na linggo.

Sa ilalim ng RBH 7 ang phrase na “unless otherwise provided by law” ay isisingit sa Articles 12, 14 at 16 ng Kons¬titusyon upang mapayagan ang Kongreso na siyang gumawa ng pagbabago sa mga limitasyong nakatakda para sa foreign ownership sa sektor ng public utility, edukasyon, advertising. (Billy Be-gas/Eralyn Prado)