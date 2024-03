Dedma na sa intriga: Daniel Padilla nagbukas ng business sa Dubai

Pinagkaguluhan ng mga kababayan natin sa Dubai si Daniel Padilla.

Si DJ ang isa sa mga owner at special guest sa pagbubukas ng ‘Spice Grill’ restaurant sa bagong bukas na Flayva Food Hall sa Al Ghurair Center in Dubai.

Trending sa X at iba pang social media ang mga larawan na kuha sa nasabing grand opening.

Sa mga photos at videos makikitang masayang nakipagkuwentuhan at nakipag-selfie ang aktor sa mga Pinoy sa Dubai.

Halata ang excitement nito sa pagbubukas ng kanyang bagong business venture.

Naiinggit nga ang fans ni Daniel dito sa Pilipinas sa napanood nilang video kung saan makikita ang pakikipagkulitan ng aktor sa mga fans sa Dubai. Napa-“sana all” na lang sila.

“DJ, umuwi ka na. Team Pinas naman ulit ang bigyan mo ng ganyang fan service, inggit kami.”

“Napaka-humble ni Daniel, siya pa ‘yung kumaway sa amin na lumapit sa kanya para lang makapagpa-picture kami sa kanya. Salamat DJ, mahal ka namin dito sa Dubai.”

“Congratulations to Dubai’s newest business owner!”

“Winner ang single era ni DJ, Congrats!”

Ang kainang ito na nagse-serve ng mga inihaw na fresh seafood at meat ang kauna-unahang investment ng aktor sa United Arab Emirates. May plano rin daw bumili ng property ang anak ni Karla Estrada sa Dubai, ha!

At least dedma na sa intriga si Daniel at patuloy siyang nagpapayaman sa mga negosyong binubuksan, ‘noh?!

Congrats Daniel! (Ogie N. Rodriguez)