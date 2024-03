Dalawang Beses Inoperahan

Isa sa pinakamahirap desisyunan ay kung mag papaopera dahilsa sakit o kundisyon.

Kinakailangan na ihanda ang sarili pisikal, emosyonal, mental o psychological, higit sa lahat, pinansyal. Kung sakaling naoperahan, umayos man ang kundisyon, ngunitang tanong sa atin ay “bakit kinakailangan maoperahan muli? Hindi ba sapat ang giinawang operasyon? Nagkamali ba angdoktor o seruhano?“

Hindi naman dahil nagkamali ang doktor kaya maooperahanmuli ang isang nangangailangan magundergo ng surgery. Maraming dahilan kung bakit. Ang isa sa madalas ay kung may ikinabit sa katawan, ito ay isang foreign body. Madalaskakailanganin taggalin. Tulad na lang ng mga bakal na ikinakabit namin dahil sa nabalian. Ang implants kadalasan ang humahawak sa nabasag na buto.kinakailangan ito kaya ng inilagay. Ngunit pagkalipas ng dalawang taon, ay solid na ang buto, hindi na kinakailangan ng implant. Maaari nang tanggalinito. baka magkaproblema tulad na lang ng impeksyon. Pwedengkapitan ito at magka kumplikasyon pa. mas mainam nangtanggalin ito, sa pangalawang operasyon. Maliban na lang kung ang implant ay may pinalitan tulad ng mga joint replacements. Ang bakal na mismo ang pumalit sa buto kaya hindi na itotinatanggal. Pero madalas dahil nga ayaw nang magpaoperamuli ay hindi na tinatanggal ang mga bakal sa katawan. Kung minsan ay hinahayaan na nga lang. Ngunit, kinakailanganmaging maingat sa katawan. Dahil kung magkaimpeksyon nga, wala nang silbi ang implant, kinakailangan tanggalin. Papaanona lang kung hindi pa humihilom ang buto? Kaya mayroongmag bakal na inilalagay sa labas ng katawan o tinatawag na external fixators, para kaunti lang ang humahawak sa buto at hindi na kailangan pang ipasok sa katawan ang mga ito. Dahilpagnagkataon, maiiwan na walang suporta ang buto. Kaya kungminsan ay baliktad ang ginagawa. Lalo na kung aksidente, at sasimula ay may impeksyon na, inuuna ang pagkabit ng externalfixator at makalipas ang ilang buwan, kung nakakasiguro na malinis na ang lugar, ay ooperahan muli para malagyan ng bakalna nasa loob para mas madaling kumilos.

Ang isa pa ay ang tinatawag na staged operation. Tulad na langng mga reconstructive surgeries. Hindi talaga kaya ng isangupuan lang ang gagawin. Maaaring dahil sa hirap o sa dami ngkinakailangan gawin. Sinasabi naman agad ito kaya hindi dapatmagulat na kakailanganin operahan muli. Sa nga plastic and reconstructive surgeries na nangangailangan ng grafts, sa mgalengthening procedures, at iba pa. Sa apendisitis, lalo na kung pumutok ito, o anumang trahedya sa abdomen tulad ng nabaril, nasaksak, nabundol ng matindi, at iba pa, kinakailangan malinisng mabuti ang laman nito. Madalas iy hindi isinasara ang sugatat linilinis araw araw hanggang ang impeksyon ay mawala. Saka isasara sa pangalawang operasyon.

Kung kinakailangan ng biopsy muna upang makadesisyon kung malawakan ang operasyon, kakailangnin nang pangunahingsurgery para dito. Kaya naimbento ang rapid frozen section. Ito ay makakapagsabi kung ang bukol ay kanser o hindi. Makakadesisyon kung itutuloy ng aba ang tunay na dapat gawino sapat na ang natanggal na specimen. Pero wala nito sa ibanglugar. Meron lamang sa mga malalaking ospital sa syudad.

Kung may panganib naman dahil sa hinan ng katawan, pwedengitigil ang kasalukuyang operasyon. Antayin na bumuti angkalagayan at operahan muli. Napakadaming dahilan, ngunit anglahat ng ito ay para sa kapakanan ng nangangailanganmaoperahan. Kausapin ng mabuti ang seruhano nang malinawansa mga maaaring mangyari sa surgery na gagawin at siguradongipapaliwanag din kung maooperahan muli.

Hanggang sa susunod na Huwebes! Stay Healthy! Stay safe!Remain vigilant!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kapitbahay tuwing martes10am at Health Watch tuwing ikatlong linggo ng buwan 9am saDZEC1062) at Doc Rylan Facebook Live tuwing linggo ng 11am. Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na#docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mgakomentaryo at katanungan.