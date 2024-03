Christian David pasiklab sa Bossing vs Converge

SOLO leader na ang Blackwater Bossing sa PBA Philippine Cup, iginapos sa depensa ang Converge FiberXers bago kinolekta ang 90-78 panalo sa Smart Araneta Coliseum Miyerkoles ng hapon.

Pinangunahan ng 16 points ni Christian David ang balanseng scoring ng Bossing na malinis sa 3-0 start. May 14 points si Rey Suerte, tig-12 sina RK Ilagan at Richard Escoto.

Naipagpag ni Rey Nambatac ang ankle sprain at naglaro para tumapos ng 7 points, 6 rebounds at 8 asssits.

Nabaon pa lalo sa 0-3 ang FiberXers, nalimitahan sa 27 of 74 field goal shooting at 29 points sa first half, second-lowest sa franchise history para sa isang half.

Ikinamada lahat ni Ilagan ang puntos niya sa second quarter nang lumayo sa 58-29 ang Blackwater.

Abante pa rin sa 26 ang Bossing pagkatapos ng three, sinalag na lang ang anunang tangkang rally ng FiberXers sa fourth.

Walang nagawa ang 24 points at 8 rebounds ni Alec Stockton at 22-7 ni Deschon Winston sa Converge. May 18 points si Justine Arana.

(Vladi Eduarte)