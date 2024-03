Bulkang Mayon sumadsad na sa Level 1  

MALIIT na ang posibilidad na pumutok ang Bulkang Mayon sa Albay, Bicol matapos na ibaba ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) ang babala sa paligid nito sa alert level 1.

“This means that the volcano’s state of unrest has declined to low levels and that the likelihood of an eruption occurring within the immediate future has diminished,” ayon sa ahensya.

Mula sa alert level 2 o moderate level of unrest, ibinaba ito sa alert level 1 o low level of unrest dahil sa patuloy na pagbaba ng aktibidad nito sa nakalipas na mga buwan.

Base anila ito sa obserbasyon at data na nakalap ng mga siyentipiko na nagpakita ng tuloy-tuloy na pagbaba ng aktibidad sa loob ng mga sinusubaybayang parameter tulad ng kawalan ng lava na naobserbahang dumaloy sa Mi-isi, Bonga at Basud Gullies.

Samantala, posible pa rin anilang baguhin ang alerto rito depende sa mga aktibidad ng bulkan sa susunod na mga araw.

(Carl Santiago)