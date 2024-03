Benefit auction para sa mga Pinoy artist, isasagawa sa March 9

Hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang pamamahagi ng Asian Cultural Council fellowship grant sa dumadaming bilang ng Pinoy artists!

Sa pamumuno nina Chairman Ernest Escaler at President Ma. Isabel Ongpin, ng ACC Philippines Foundation Trustees, lilikom sila ng pondo sa pamamagitan ng Asian Cultural Council Auction na isasagawa sa March 9, 2024.

Inorganisa ito ng ACC staunch partner na si Jaime Ponce De Leon at kanyang team.

Gaganapin ang auction sa Leon Gallery, Eurovilla 1 Rufino cor. Legazpi streets, Legazpi Village, Makati City.

Ang kanilang malilikom ay mapupunta sa ACC Philippine Fellowship Program na sumusuporta sa Filipino artists para mas malinang pa ang kanilang talento.

Simula nang itinayo ang ACC noong 1963 ay 300 artist, scholar, educator, institusyon at organisasyon na ang natulungan nito.

Kabilang sa kanilang alumni ay sina National Artists Jose Joya, Lucresia Kasilag, Lamberto Avellana, Alejandro Roces, Francisco Feliciano, Jose Maceda, Kidlat Tahimik, Ramon Santos at Alice Reyes.

Ang mga organization-recipients naman ay ang Asian Composer’s League, Ballet Philippines, Cultural Center of the Philippines, Museo Pambata, National Museum, Samba-Likhaan, UP Center for Ethnomusicology, and the Visayas Islands Visual Arts Exhibition at Conference (VIVA ExCon). (Natalia Antonio)