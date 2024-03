Nanindigan si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na hindi polisiya ng kanyang administrasyon na pumatay ng mga gumagamit ng ilegal na droga.

Sa interview ni Sarah Ferguson ng ABC, sinabi ni Marcos na ang mga taong nalululong sa ilegal na droga ay kailangang isailalim sa drug treat-ment sa mga rehabilitation facilities.

“I am not interested in a small-time addict, for example. You take them to the hospital. You take them to rehab. We don’t [shoot them],” diin ng pangulo.

Ibinida rin ni Marcos na malaki na ang tagumpay ng kanyang administrasyon sa laban kontra droga.

“We have made a great deal of progress in that regard. Many policemen have already been removed from service because they’ve been found to be liable, cases have been filed. Many are already in jail,” paliwanag pa ni Pangulong Marcos. (Prince Golez)