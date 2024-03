Angel Canino, De La Salle sinisiw University of the East

Mga laro sa Sabado:

(SM Mall of Asia Arena)

10:00am – UST vs Ateneo (men’s)

12:00nn – Adamson vs FEU (men’s)

2:00pm – UST vs Ateneo (women’s)

4:00pm – Adamson vs FEU (women’s)

NAGPAKA-MAMAW muli sa kanyang solidong kontribusyon mula sa atake si reigning Rookie-MVP Angel Anne Canino ng De La Salle University (DLSU) Lady Spikers upang madaling dispatsahin ang nanlulumong University of the East (UE) Lady Red Warriors sa 25-21, 25-18, 25-10 pangwawalis, Miyerkoles ng hapon, sa unang handog na laro ng 86th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Nanatiling pangunahing sandalan ng Lady Spikers sa opensa ang 5-foot-11 spiker na tubong Bacolod City para sa kabuuang 17 puntos mula sa 16 atake at isang block, kasama ang siyam na excellent digs at pitong excellent receptions upang dalhin sa kanilang ikalawang sunod na panalo at solong second place sa 4-1 kartada, habang bumagsak naman sa 1-4 marka ang Lady Warriors sa ikapitong puwesto.

Madaling ipinadama ng Lady Spikers ang bangis ng kanilang mga atake sa first set nang tumudla ito ng 16 kills kasama ang trademark nitong depensa sa apat na blocks at isang ace.

Patuloy namang dinomina ng La Salle ang kanilang matinding opensiba sa pagkinang sa 17 markers kumpara sa pito lamang ng Lady Warriors kasama ang dalawang blocks, subalit nagpamigay ito ng 11 errors para kunin pa rin ang ikalawang set.

Pagtuntong ng third set ay mas lalong lumayo ang agwat ng laro nang itala ng La Salle ang pinakamalaking kalamangan sa 22-6 upang siguruhing matibay ang pagkakahawak sa top-two spot na sunod na paghahandaan ang wala pang panalong University of the Philippines (UP) Lady Maroons sa darating na Linggo sa main game sa alas-4 ng hapon, habang hahanaping maputol ng Lady Red Warriors ang losing skid kontra sa National University (NU) Lady Bulldogs sa parehong araw sa alas-2.

Nag-ambag rin para sa Lady Spikers sina Shevana Laput ng siyam na puntos mula sa pitong atake at tig-isang ace at block, kabilang ang apat na digs, Thea Gagate sa sariling siyam na puntos mula sa limang blocks, tatlong atake at isang ace at Alleiah Malaluan sa pitong marka at limang digs.

May kontribusyon rin si team captain at ace playmaker Julia Coronel na 15 excellent sets at tatlong puntos at double-double sa depensa ni libero Lyka De Leon sa tig-11 digs at receptions.

Nalimitahan naman si super rookie Casiey Dongallo sa 15 points lamang kasama ang 10 excellent digs at tatlong receptions, matapos kumana ng rekord para sa isang rookie player sa 30 puntos kontra Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws, kung saan nagsimula ang kanilang losing skid kasama ang 1-3 pagkatalo sa Adamson University (AdU) Lady Falcons.

(Gerard Arce)