Alex Eala bibira sa main draw ng ITF W75 Empire Women’s

NAKASAMPA ang 2022 US Open junior women’s champion na si Alexandra “Alex” Eala sa main draw ng ITF W75 2nd Empire Women’s Indoor 2024 sa Slovakia matapos talunin si Iryna Shymanovich ng Belarus sa straight sets sa ginanap na qualifying round nitong Martes.

Isang araw matapos umakyat sa bagong career-high ranking sa World No. 166, kinailangan ni Eala ang isang oras at 12 minuto para idispatsa ang kanyang kalaban, 6-0, 6-2, para okupahin ang kanyang silya sa main draw.

Binokya ng 18-anyos na Globe Ambassador at 19th Hangzhou Asian Games double bronze medalist na si Eala ang nakatapat na si Shymanovich sa unang set bago tuluyang kinuha ang laban para makausad sa torneo kung saan ang karibal nito na si Anna Bondar ng Hungary ang top seed.

Ito ang ikalawang torneo ni Eala sa Slovakia matapos maabot ang quarterfinals at semifinals sa women’s singles at doubles, ayon sa pagkakabanggit, ng W50 Trnava tiff.

“Happy with the streak of matches I am able to play here in Slovakia. Let’s go for more,” sabi ni Eala.

(Lito Oredo)