Sampung senador ang hindi lumagda sa “statement of support” para sa liderato ni Senate President Juan Miguel Zubiri.

Ang mga lumagda lamang ay sina Senate President Pro Tempore Loren Legarda, Majority Leader Joel Villanueva, Sens. Sonny Angara, JV Ejercito, Sherwin Gatchalian, Grace Poe, Nancy Binay, Raffy Tulfo at Mark Villar.

Ang iba pa ay sina Sens. Ronald “Bato” dela Rosa, Christopher “Bong” Go at Francis Tolentino. Kasama ring lumagda sa resolusyon si Zubiri.

Ang mga hindi naman lumagda ay sina Sens. Cynthia Villar, Imee Marcos, Pia at Alan Cayetano, Jinggoy Estrada, Robin Padilla, Chiz Escudero at Ramon “Bong” Revilla Jr.

“We stand firm behind the leadership of Senate President Juan Miguel “Migz” Zubiri, under whose guiding hand the Senate has maintained its dignity and independence as one of our nation’s greatest bulwarks of democracy,” sabi sa resolusyon. (Dindo Matining)