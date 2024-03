MULA umano sa Philippine Military Academy (PMA) Class 91 at 92 ang huhuguting kapalit ni General Benjamin Acorda Jr., bilang susunod na hepe ng Philippine National Police (PNP).

Natigil ang mga espekulasyon ng term extension pa ni Acorda matapos na maglabas ng memorandum circular ang Chief of Directorial Staff (TCDS) tungkol sa gagawing change of command ceremony at retirement honors ng una sa Marso 27 o Abril 1, depende sa schedule ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos.

Disyembre 3, 2023 dapat ang retirement ni Acorda sa PNP pero binigyan siya ng tatlong buwang term extension ng Pangulo na magtatapos ngayong Marso 31, 2024.

Dahil dito, lumutang ang mga produkto ng Sambisig Class ’91 at Tanglaw Diwa Class ’92 na posibleng hirangin ng Pangulo bilang ika-27 hepe ng PNP.

Ilan sa matunog na papalit kay Acorda ay ang mga kaklase nito sa PMA class 91 na si Lt. Gen. Emmanuel Peralta, ang kasalukuyang number 2 man ng PNP o Deputy Chief for Administration (DCA); ang number 3 man at kasalukuyang DCO ng command group na si Lt. Gen. Michael John Dubria; at number 4 man ng PNP o Chief of Directorial Staff (TCDS) na si Lt. Gen. Jon Arnaldo; Directorate for Comptrollership Major Gen. Rommel Marbil.

Pambato naman ng PMA Class 92 sina Directorate for Operations (DO) Major Gen. Ronald Lee; National Capital Region Police Office (NCRPO) Director Major Gen. Jose Melencio Nartatez; Directorate for Investigation and Detective Management (DIDM) Major Gen. Lep “Paco” Francisco; at Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) Director Major Gen. Romeo Caramat Jr.

(Edwin Balasa)