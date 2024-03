Tristan Jared Cervero naghari sa Rapid Chess

NAGKAMPEON si Tristan Jared Cervero sa 2024 Axe Brand Universal Oil Rapid Chess Tournament kamakailan na nilaro sa Walter Mart Mall sa E. Rodriguez Avnue sa Quezon City.

Sinungkit ng Ateneo de Manila University graduate na si Cervero ang P7,000 at tropeo matapos magkampeon sa event na sinalihan ng mahigit 60 woodpushers, nakapagtala ito ng 6.5 points sa seven-round Swiss System competition.

Tinalo ni Cervero sina Jewel Mireya Avelino, Almwayne Magpusao, IM Jose Efren Bagamasbad, John Lee Antonio, Jerry Areque at Paul Matthew Llanillo sa una hanggang ikaanim na round, ayon sa pagkakasunod.

Nakipaghatian naman ng puntos si Cervero kay NM Jasper Faeldonia sa ikapito at huling round, ang second placer ay si Virgen Gil Ruaya na may 6.0 points at nagkamit ang P4,000 at tropeo, habang third si Luffe Magdalaga para sikwatin ang P2,500 at ang trophy.

Inilista naman nina Faeldonia at Llanillo ang tig-5.5 puntos habang sina Areque, John Lee Antonio, Vladimir Gonzales, Yuri Lei Paraguya at WNM Lexie Grace Hernandez ay may magkakaparehong 5.0 puntos.

(Elech Dawa)