Ted Failon pinulutan ng mga faney ni SB19 Justin

Trending ang pambabatikos ng fans ni SB19 Justin de Dios sa beteranong journalist na si Ted Failon.

Hindi nagustuhan ng netizens at fans ng SB19 ang mga hirit at tila pasaring na komento raw ni Ted against Justin sa radio show nito kasama si DJ Chacha.

May segment kasi sa show nina Ted at DJ Chacha kung saan tinatalakay nila ang mga trending issues sa X. At nitong Lunes ng umaga ay kasama sa mga trending issues na ibinalita ni DJ Chacha ang pinag-uusapang guesting ni Justin sa ‘ASAP Natin ‘To’.

Habang nagre-report si DJ Chacha tungkol sa first live solo performance ni Justin ay panay hirit naman ni Ted about sa looks ng SB19 member, pinapakita kasi sa screen ang nasabing TV guesting ng singer at nakatutok doon ang batikang radio commentator.

Halos putol-putol ang pagbabalita ni DJ Chacha dahil sa madalas na pagsingit ni Ted at pagbibigay ng kanyang mga komento.

“All original ba ‘yan?” tanong ni Ted sa co-host niya na sumagot naman ng “Oo Ted, all original ‘yan!”

Muling humirit si Ted ng “’Yung kanta ka ko,” na muling sinagot ni DJ Chacha ng, “Yeah all original ‘yan, even si Justin, in fairness.”

Muling sumabat si Ted at sinabing, “Sana magkaroon ulit tayo ng grupo na hindi naman kataasan ang tangos ng ilong, para talagang original.”

At ang komento nga na iyan ang nagpasiklab sa galit ng fans ni Justin sa online world.

“Ted ilugar natin sa tama ang mga jokes natin ano? Joke ba talaga ‘yan? Ano ba problema mo sa Pinoy na matangos ang ilong?”

“FYI Ted, Justin’s facial features are all original, what are you trying to insinuate po? He got it from his beautiful Mama Gemma. Sir Ted naman, ‘di po nakaka-premium ang mga hanash mo!”

“Ang daming insecure na pango na nagpaparetoke para lang matanggap lang, pumasa sa beauty standards ng lipunan. Then, there’s Ted Failon, discriminating someone like Justin for looking perfect!”

“2024 na pero kapwa Pilipino pa rin ang kumukutya sa SB19. Kaloka!”

Sa inis nga ng ibang fans ay inilabas nila sa social media ang lumang photos ni Justin mula baby hanggang magbinata ito para lang ipakita na matangos na ang ilong ng singer kahit noong musmos pa lang siya.

Maging ang family picture ni Justin ay kumalat sa X para ipamukha sa bashers na lahing matatangos ang ilong ng pamilya ni Justin.

Samantala, hindi rin nakaligtas si DJ Chacha sa pambabatikos ng netizens, kahit hindi naman ito nagsalita against Justin.

Pinuna ng fans si Chacha nang sinang-ayunan nito si Ted sa sinabing inspirasyon daw ng singer ang mga Koreano, na dinagdagan pa nga ng una na kaya raw may P-pop tayong SB19 ay dahil sa K-pop.

“DJ Chacha, ‘Pop’ is the genre. P-pop is not derived from K-pop. Pang-label lang kung saang country nag-originate ‘yung initials. The concept of this is so simple yet people like you seem to have trouble comprehending it. Nakaka-disappoint na magbabasa lang po kayo ng balita hindi niyo pa nagawang accurate. Hindi ba kayo nag-research muna?’

“Binabastos ninyo ang Pinoy artist na may malaking ambag sa Original Pilipino Music at nagpo-promote ng musika at kultura natin globally!”

Oh well, sabi nga ng isang netizen, dahil trending si Ted Failon sa X dapat din daw ibalita ito ni DJ Chacha sa kanilang show.

Hinihintay rin ng fans ang pagso-sorry ng batikang journalist kay Justin on-air.

Well….

Anyway, bukas ang mga pahina ng Abante para sa side nina Ted, DJ Chacha. (Ogie N. Rodriguez)