TAPE olats na naman! CA sinupalpal TRO vs ‘Eat Bulaga’ ng TVJ

Sinupalpal ng Court of Appeals (CA) ang kahilingan ng Television and Production Exponents Inc (TAPE Inc) na mag-isyu ng temporary restraining order sa paggamit ng “Eat Bulaga” sa programa nina Tito Sotto, Vic Sotto at Joey de Leon.

Ayon sa inisyung resolusyon ng CA may petsang Pebrero 16, 2024, binasura ng korte ang kahilingan ng TAPE Inc. ng mga Jalosjos na mag-isyu ng TRO sa paggamit ng “Eat Bulaga” ng TVJ.

“The prayer for temporary restraining order is DENIED at this time there being no prima facie showing of a great and irreparable injury that will befall the applicant/s should the ancillary relief prayed for be not given,” ayon sa re­solusyon ni Associate Justice Apolinario Bruselas Jr., chair ng Fourth Division ng CA.

Matatandaan na kinatigan ng Marikina Regional Trial Court ang petisyon nina TVJ na pigilan ang TAPE sa paggamit ng “Eat Bulaga” sa kanilang programa sa GMA-7. Naglabas din ng kahintulad na desisyon ang Intellectual Property Office.

Dahil dito, pinalitan ng TAPE ang pangalan ng kanilang programa at ginawang “Tahanang Pinakamasaya” hanggang sa itigil ang live show ng programa.