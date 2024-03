Sherilyn Reyes-Tan namulubi sa utang

Unti-unti na ngang nakakabangon sa kahirapan ang pamilya ni Sherilyn Reyes-Tan.

Hindi nga lingid sa kaalaman ng lahat na nagkaproblema sina Sherilyn sa negosyo na pinasok nila, na ang mga naiwang utang ay sila ang naobligang magbayad.

“Ako at ako ang masisira. Kahit sabihin ko na hindi ko utang `yon, ako kasi ang kausap,” sabi ni Sherilyn.

Sa tantiya ni Sherilyn ay umabot sa P37M ang utang na unti-unti nga nilang binabayaran. At pati nga raw ang ipon ng anak niyang si Ryle Santiago ay nahiram nila para ipambayad sa utang.

Naibenta nga raw nila ang halos lahat ng mga ari-arian nila, at isang kotse na lang ang natira na ginagamit nila ngayon.

“’Yung girl nasa States. ‘Yung pinaka-involved nandito lang. Nasa DOJ (Department Of Justice) na ang kaso. Magti-3 years na ang kaso.

“Malakas din kasi o malaking tao rin `yon. Hindi biro ito.

“Inakyat na namin sa DOJ ang kaso. Hindi ako abugado, kaya hindi ko alam kung ano na. ‘Yung umalis kasi, kahit makita ko ulit, kung wala naman ibabayad, di ba?

“Dapa as in dapa talaga kaming mag-asawa. Ang dami naming nilapitan noon para humingi ng tulong. May iba na tutulong, pero mapi-pressure ka agad na bayaran din sila.

“Up to now, feeling ko naka-jail ako. Kasi may gusto akong bilhin, hindi ko mabili. Kung bibilhin ko, sasabihin nila, o bakit mo binili ‘yan, may utang ka pa sa akin. Alam mo `yung mga ganun?

“Sa ngayon, bukod ‘yung kay Ryle, mga nasa P10M pa rin ang babayaran namin. Eh, isipin mo ang interest. From P37M, umakyat pa.

“Si Ryle, buong savings talaga niya ang nahiram namin, wala akong narinig sa kanya na reklamo!

“I can say na yes namulubi talaga kami! Hindi man kami nawalan ng bahay, may isang sasakyan na luma na natira. Pero talagang walang pera,” sabi ni Sherilyn.

Kaya malaking biyaya raw sa kanya ang natanggap na show na ‘Si Manoy Ang Ninong Ko’ na kasama sina Gelli de Belen, Patricia Tumulak, at Agri Party-list Representative Wilbert T. Lee, dahil nadagdagan nga ang kita niya.

“Sa ngayon ang pinagpapasalamat na lang namin, walang may sakit sa amin. At mas naging buo kaming pamilya,” sabi na lang ni Sherilyn.

Anyway, si Sherilyn nga ang naatasang dumayo sa iba’t ibang probinsiya para makipag-usap sa mga taong nangangailangan, at tinutulungan ng programa nila.

Ang sarap-sarap daw ng feeling niya kapag nakikita niyang ngumingiti ang mga taong natutulungan ng programa nila.

Ang ‘Si Manoy Ang Ninong Ko’ ay napapanood tuwing Linggo, 7:00am sa GMA-7. (Dondon Sermino)