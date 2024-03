Pinagbawalan ng Korte Suprema ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila na mag-isyu ng resibo ng mga traffic violation at pangungumpiska ng driver’s license.

Dapat aniya ay sumunod lamang ang mga ito sa single ticketing system ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA).

Ibig sabihin ay hindi na maaaring magbigay ng ticket ang mga traffic enforcer, maliban na lamang kung otorisado ito ng MMDA.

Sa 42 pahinang desisyon, idineklarang null and void ang mga ordinansa sa Makati, Taguig, Paranaque, Pasay, Quezon City, San Juan, Navotas, Las Piñas, Pasig, Muntinlupa, Mandaluyong, Valenzuela, Caloocan, Manila at Pateros.

“The Court thus declares as invalid the common provision in the said traffic codes or ordinances of the LGUs in Metro Manila empowering each of them to issue OVRs to erring drivers and motorists,” ayon sa SC.

“[T]he Court so holds that the Joint Circular is valid and must thus be implemented with full force and effect so as to accomplish the intent of the legislature in enacting the MMDA Law,” dagdag nito.

Nag-ugat ang kaso sa apelang inihain ng mga transport group na kumontra sa naging pasya ng Court of Appeals (CA) na nagbasura sa kanilang petisyon laban sa mga ordinansa dahil sa kawalan ng merito.

Binaligtad ng SC ang desisyon ng CA at pinanigan ang posisyon ng transport group. (Natalia Antonio/Juliet de Loza-Cudia)