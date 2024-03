Tumalon sa 3.4% ang inflation nitong Pebrero mula sa 2.8% ng Enero, ayon sa Philippine Statistics Authority (PSA).

Sabi ni PSA Undersecretary Dennis Mapa, umakyat ang inflation dahil sa pagsirit ng presyo ng bigas. Nagtala ng inflation rate na 23.7% ang bigas nitong Pebrero, ang pinakamataas nito mula Pebrero 2009 nang umabot sa 24.6% ang inflation rate ng bigas.

“‘Yong bigas, siya ‘yong trigger talaga. It was already high in Janua­ry, nakita nating mas mataas pa ngayong Pebrero,” sabi ni Mapa kahapon.

Ang inflation rate ay ang bilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at halos kalahati ng inflation nung Pebrero ay dahil lamang sa bigas.

Babala ni Mapa, mananatiling mataas ang inflation ng bigas hanggang sa Hulyo o Agosto sapagkat mataas pa rin ang presyo ng bigas sa world market at ipit pa ang suplay nito sa bansa.

Sumirit ang inflation rate ng bigas nitong Pebrero sa 23.7%, ang pinakamataas na inflation rate ng bigas mula Pebrero 2009 nang itinala ito sa 24.6%, sabi ni Mapa. (Eileen Mencias)