Pokwang pararangalan ng ‘Babae Ka Awards’

Waging-wagi si Pokwang ngayong Women’s Month!

Bukod sa magagandang ganap sa career niya, heto nga at may bago na naman siyang karangalan na matatangap sa March 22.

Heto nga ang parangal para kay Pokwang:

“Congratulations!

“Ms. Marietta Subong a.k.a. Pokwang actress.

“Kindly advised that you are invited as one of the recipients of the Gawad Pilipino ‘Babae Ka Awards’ mga natatanging Pilipina sa mundo ng sining, in celebration of international women’s month.

“We would like to inform you that the awarding ceremony is on March 22, 2024, 6:00pm onwards, and will be held in Tejeros Hall, AFP Commissioned Officers Club at Camp General Emilio Aguinaldo, Quezon City.”

Well, may karapatan naman talaga si Pokwang na kilalanin bilang ‘Babae Ka Awards’ dahil kilalang-kilala naman siya kung paano ipaglaban ang karapatan niya, at kung paano niya itaguyod ang kanyang mga anak, sa kabila ng mga kinakaharap niyang problema.

Congratulations Pokwang! (Dondon Sermino)