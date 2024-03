Pinag-isipan kaya ang pinag-usapan?

Maraming tropapips natin ang nahilo na parang trumpo sa ginawang anunsyo ng bossing ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) na bawal bumiyahe sa mga national road sa Metro Manila ang mga “e-vehicle.”

Pero bago mahilo sa e-vehicles, marami muna ang nalungkot sa biglang pagpanaw ng veteran actress na si Jaclyn Jose. Marami ang hanga sa kaniya, hindi lang sa husay sa pag-arte, kundi nagawa rin niyang maging isang dramatic actress mula sa pagiging sexy star.

Kaya ang mga starlet na napapanood sa subscription-based streaming service na puro hubaran at “banatan” ang mapapanood, aba’y gawin ninyong inspirasyon si Jaclyn na nagawang makatawid sa pagiging seryosong aktres mula sa hubaran. Biruin mo, si Jaclyn ang unang Pinay actress na naging Best Actress sa Cannes Film Festival sa France noong 2016 dahil sa pelikulang “Ma’ Rosa.”

Marami rin malamang ang nalungkot sa napabalitang the end na ang noontime show na “Tahanang Pinakamasaya.” Dating “Eat Bulaga” ng Tape Inc. ang titulo ng palabas pero napilitan silang palitan dahil nanalo sa kaso sa agawan ng titulo ang Orig Dabarkads nina Tito, Vic at Joey.

Sa ipinalit na pangalan ng programa, puna ng ilang tropapips natin, para raw hindi pinag-isipang mabuti at hindi seryosong panglaban sa Eat Bulaga at “It’s Showtime.”

Kaya kung talagang mawawala na ang TP, may kaniya-kaniya nang hula ang ilang tropapips natin: babalik kaya si Kuya Wil? papalit kaya ang tropa ni Vice Ganda, o magpapalit ng mga bagong host at bagong noontime show?

Habang isinusulat natin ito, wala pang opisyal na pahayag na inilalabas ang Kapuso at Tape Inc. kung talaga bang ba-bye na ang TP. Pero kung talagang tsugi na ang TP, sana eh may paglilipatan na trabaho ang mga maaapektuhang manggagawa sa programa.

Samantala, ibinalita noong nakaraang linggo ni MMDA chairman Don Artes Artes na inapruhan ng Metro Manila Council (MMC), o mga alkalde sa Metro Manila ang resolusyon na bawal ang e-vehicle sa mga pangunahing lansangan sa NCR.

Hindi natin masisisi na malito nga ang mga utaw dahil marami na nga naman ngayon ang klase ng e-vehicles: e-bike, e-trike, e-scooter, e-cars, e-motorcycle, e-jeep, at kung anu-ano pa.

Pero sa huli, ang iisipin ng mga nag-iisip eh e-trike siguro ang nais sabihin ni Artes dahil nabanggit niya ang “kuliglig,” tricycles, pedicabs, kariton, na bawal din sa mga national roads.

Ang ipinagtaka lang ng marami, bakit pati e-bikes eh planong ipagbawal gayong pinapayagan nga naman ang mano-manong bisikleta sa EDSA basta nasa bike lane. Ang tanong tuloy ng ibang tropapips natin, pinag-isipan daw kaya ng mga mayor ang pinag-usapan nilang “ban” ng e-vehicles sa mga major road?

Kasi nga naman, dahil mahirap magpadyak lalo na kapag tag-init gaya ngayon, mas magiging madali sa biyahe at komportable ang e-bike. Kaya kung papayagan pa rin naman sa EDSA at iba pang major road ang mga bisikletang de padyak, dapat payagan din ang mga e-bike basta sa bike lane lang at may suot na proteksyon sa ulo…sa itaas.

Ang tingin pa nga ng ibang tropapips natin, puwede rin sigurong payagang bumiyahe ang mga e-trike basta nasa bike lane din, nakarehistro, at may lisensya ang nagmamaneho. Ang mahirap lang naman kasi ngayon, kung sino-sino ang nagmamaneho ng e-trike na hindi alam ang patakaran at alituntunin sa pagmamaneho. Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”