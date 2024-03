Muling nagkaroon ng insidente ng bungguan sa pagitan ng barko ng Pilipinas at China.

Nagkabanggaan ang BRP Sindangan at barko ng China Coast Guard (CCG) sa kasagsagan ng resupply mission sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal.

Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore Jay Tarriela, dahil ito sa dangerous maneuver at panghaharang ng Chinese maritime militia.

“Their reckless and illegal actions led to a collision between MRRV-4407 and China Coast Guard 21555 that resulted to minor structural damage to the PCG vessel,” ani Tarriela.

Bukod sa insidente ng banggaan, binomba naman ng water cannon ang isa sa dalawang resupply vessel na nagresulta ng pinsala sa barko at injury sa ilang crew.

“The Unaizah Mae 4 was also hit by a water cannon. We are awaiting updates on damage to Unaizah Mae 4,” ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Commodore Roy Vincent Trinidad.

Apat na crew ng barko ang nasugatan at napilitan ang Unaizah May 4 na bumalik sa Palawan dahil sa pinsala ng barko.

Matagumpay namang nakarating sa BRP Sierra Madre Outpost ang Unaizah May 1 at nakumpleto ang kanilang misyon.

Samantala, naka-monitor naman ang Pilipinas sa apat na Chinese Coast Guard vessels at 11 Chinese maritime militia ships na namataan sa Ayungin Shoal. (Natalia Antonio/Juliet de Loza-Cudia)