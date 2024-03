Pang-176 na sa mundo! Alex Eala muling umakyat sa WTA

IPINAGPAPATULOY ni 2022 US Open Junior women’s champion Alexandra “Alex” Eala ang kanyang pag-akyat sa Women’s Tennis Association (WTA) rankings nang maabot niya ang pinakabagong career-high na No. 176 sa singles at No. 278 sa doubles.

Ito ay matapos itala ng 18-anyos na Globe Ambassaddor at 19th Hangzhou Asian Games double bronze medalist nakaraang linggo ang pagtuntong sa singles quarterfinals at doubles semifinals sa ginanap na ITF W50 Trnava sa Slovakia.

Mananatili muna si Eala sa Slovakia para sumabak sa mas mataas na ITF W75 2nd Empire Women’s Indoor 2024 kung saan kailangan niya ng isang panalo sa qualifying round para makapasok sa main draw.

Matatandaan na ang kampanya ni Eala sa W50 Trnava sa Slovakia ay natigil matapos makaranas ng matinding three-set loss laban kay Anastasiia Gureva ng Russia, 6-2, 3-6, 7-6(3). (Lito Oredo)