MASISILAYAN na ngayong Linggo ang mga future champion paglarga ng 2024 Road To Triple Crown Stakes Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Nagsaad ng pagsali ang connection ng magkaka-kuwadrang sina Added Haha at Morning After sa distansiyang 1,600 metro.

Sasakyan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) – Jockey of the Year awardee Jonathan Basco Hernandez si Added Haha, habang si class A rider Kelvin Abobo ang rerenda kay Morning After.

Nagsaad din ng paglahok ang mga owner nina Be Smart, Boss Lady, Ghost, High Roller, Over Azooming, Persian Life, Simply Jessie at The Kiss.

Nakalaan ang P1M garantisadong premyo sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom) na pinamumunuan ni Chairman Aurelio ‘Reli’ De Leon.

Hahamigin ng owner ng mananalong kabayo ang P600,000, mapupunta sa pangalawa ang P200,000, P100,000 sa third habang P50,000, P30,000 at P20,000 ang fourth hanggang sixth placer, ayon sa pagkakasunod.

May hahamigin naman ang breeder ng mananalong kabayo ng P50,000 habang P30,000 at P20,000 ang sa second at third, ipagkakaloob ang premyo sa mga local horse breed lamang.

Ang nasabing karera ay para paghandaan ang nalalapit na 1st Leg ng Triple Crown series. (Elech Dawa)