Orlan Wamar nagpasiklab sa San Juan kontra MisOr

NAGBANTA ang MisOr sa San Juan subalit nagawa pa ring maitakas ng host team na Kings ang mahirap na 84-77 win sa PSL President’s Cup sa FilOil EcoOil Centre.

Pasiklab sina Orlan Wamar at Zach Huang sa huling bahagi ng laban at bigyang suporta ang magandang laro ng kanilang teammates na sina Michael Calisaan at Dexter Maiquez upang maiposte ng Kings ang 15-2 panalo-talo marka para sa ikatlong puwesto.

Ang top eight na koponan ay mabibigyan ng twice-to-beat advantage laban sa kanilang mga katungali sa playoffs.

Muling naging sandigan ng San Juan si Wamar na nagtala ng dalawang crucial plays sa endgame.

Ang kanyang pabandang tira para maipasok ang isang three-point shot ay nagtulak para sa Kings na umabante nang bahagya, 81-75, may 1:26 pa sa laban.

Kinumpleto ni Wamar ang pagiging bida sa laro matapos magbigay ng magandang assist kay Huang, na kumonekta rin ng isang importanteng three-point basket para putulin ang paghahabol ng Mustangs.

Nalasap ng MisOr ang kanilang ika-8 talo sa 16 na laro at nalaglag sa ika-10 puwesto ng standings.

Naitakas naman ng SGA-College of Saint Benilde ang isang mahigpitang laban kontra JT Bulacan, 70-66, habang pinutol ng NKT ang mahabang sunod na pagkatalo at malasap ang tagumpay matapos gapiin ang Bicol, 98-81.

